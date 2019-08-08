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Şırnak'ta otoparkta patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Şırnak'ta yakıt tankerinden kaynaklandığı düşünülen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

DHA | 08.08.2019 - 09:22..
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Şırnak'ın Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Yediemin Otoparkı'nda, yakıt tankerinden kaynaklandığı sanılan bir patlama meydana geldi.

İŞLETMECİNİN OĞLU ÖLDÜ

Meydana gelen patlamada, otopark işletmecisi Mustafa Şan'ın oğlu Jindar Şan (18) ile yakınları İbrahim Zeyrek ve Delil Şan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, itfaiye otoparkta patlama sonrası çıkan yangında alev alan araçları söndürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Jindar Şan, kurtarılamadı.

Şırnak'ta otoparkta patlama: 1 ölü, 2 yaralı

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNE GELDİ

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan olay ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sebebi henüz bilinmemekle birlikte olay yerinde tankerlerin olması sebebiyle buna bağlı bir patlamanın gerçekleşebileceği, arkadaşlarımız tarafından ön tespit olarak bizlerle paylaşıldı. Olay anında 1'i ağır yaralı olarak, 3 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Diğerlerinin hayati tehlikeleri yok. Tedavileri devam ediyor. 1 vatandaşımız tedbiren sevk edilecek. Vatandaşlarımıza, iş yeri sahibine geçmiş olsun diyorum. Vefat eden vatandaşımızın ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.

Şırnak'ta otoparkta patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Şırnak'ta otoparkta patlama: 1 ölü, 2 yaralı

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