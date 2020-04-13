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Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonunda 4 kişi yakalandı

Polis ekiplerince düzenlenen terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

AA |
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Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonunda 4 kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre; Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerden biri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan ölçümde ateşinin yüksek çıkması üzerine hastaneye götürüldü.

3 ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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