Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonunda 4 kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre; Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
Şüphelilerden biri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan ölçümde ateşinin yüksek çıkması üzerine hastaneye götürüldü.
3 ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.