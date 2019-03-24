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Şırnak’ta PKK’ya darbe vurmaya devam

Komandolar, zorlu kış koşullarında nefes aldırmadığı teröristlere yaptıkları operasyonlarla bahar aylarında da aman vermedi.

Haber Merkezi | 24.03.2019 - 09:26..
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Alınan en ufak bir istihbaratı değerlendiren ve tespit edilen bölgelere soğuk hava şartları ve zorlu arazi koşullarında dahi müdahale eden “Mehmetçik”, teröristlere barınma alanı bırakmayarak PKK’nın bahar yapılanmasına izin vermedi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Şırnak Gabar Dağı bölgesinde yuvalanmaya çalışan teröristlere yönelik başlatılan operasyonda, yaklaşık 1700 ağır silah mühimmatı, iki adet obüs mühimmatı, iki adet TNT kalıbı, çeşitli silahlara ait yedek parçalar, bir adet tuzaklanmış EYP, 19 adet tüp, yaklaşık 500 metre kablo, EYP yapımında kullanılabilecek çeşitli malzeme, muhtelif gıda, inşaat, tıbbi malzeme ve giysi ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonla örgütün bahar hazırlıklarına da ağır bir darbe vuruldu.

Şırnak’ta PKK’ya darbe vurmaya devam

Şırnak’ta PKK’ya darbe vurmaya devam

Şırnak’ta PKK’ya darbe vurmaya devam

Şırnak’ta PKK’ya darbe vurmaya devam

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