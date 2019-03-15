Şırnak'ta YPG/PKK'ya finans sağlayan 8 kişi gözaltında

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, PKK/KCK/YPG terör örgütüne 2017-2018 yıllarında 1 milyon 365 bin TL finans sağladığı tespit edilen 8 kişiye yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.

SURİYE'DE FAALİYET GÖSTERDİLER

Operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'inin kardeşinin terör örgütünde üst düzey yönetici konumunda olduğu, hala Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edildi. 8 kişinin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.