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Şırnak'ta YPG/PKK'ya finans sağlayan 8 kişi gözaltında

PKK/YPG terör örgütüne 1 milyon 365 bin TL finans sağladığı tespit edilenlerin adli işlemleri devam ediyor.

DHA | 15.03.2019 - 17:38..
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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, PKK/KCK/YPG terör örgütüne 2017-2018 yıllarında 1 milyon 365 bin TL  finans sağladığı tespit edilen 8 kişiye yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.

SURİYE'DE FAALİYET GÖSTERDİLER

Operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'inin kardeşinin terör örgütünde üst düzey yönetici konumunda olduğu, hala Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edildi. 8 kişinin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Şırnak'ta YPG/PKK'ya finans sağlayan 8 kişi gözaltında

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