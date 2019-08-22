Şırnak'ta şehit olan 3 askerimize veda

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Körseli köyü kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada; Jandarma Uzman Çavuşlar Ayhan Yanık (26), Mehmet Uçar (28) ve Muhammet Ferdi Güntekin (27) şehit oldu, 1 asker de yaralanmıştı.

EŞİNİN ÜNİFORMASINI GİYDİ

Şırnak'ın Silopi ilçesi sınırlarında bulunan Kösreli köyü bölgesinde icra edilen terör operasyonunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ayhan Yanık, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

Eşinin asker kıyafetlerini giyerek cenaze törenine gelen Beyhan Yanık, şehit eşinin Türk bayrağına sarılı tabutu önüne gelerek öptüğü ve gözyaşı döktüğü görüldü.

ŞEHİT ATEŞİ HATAY'A DÜŞTÜ

Jandarma Komando Uzman Çavuş Mehmet Uçar ise memleketi Hatay'ın Antakya ilçesinde toprağa verildi. Şehit Uçar için Antakya Mezarlık Kompleksi Camisi'nde tören düzenlendi. Törene katılan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, şehidin babası Haşim Uçar'a sarılıp, başsağlığı diledi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar'ın babaevinde yas VİDEO



ANNESİNE ÇELENKTEKİ ÇİÇEĞİ GÖTÜRDÜ

Şırnak'ın Silopi ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin, baba ocağı Erzurum'da toprağa verildi.

Şehit Güntekin'in, 3 yaşındaki kızı Mira Esila ile tören alanında askeri yetkililer ilgilendi. Mira Esila, tören alanında bulunan çelenklerden çiçek alarak annesine götürdü.