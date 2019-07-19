Şırnak'ın merkezinde 2015-2016 yıllarında, PKK'lı teröristler tarafından kazılan hendekler nedeniyle düzenlenen operasyonlarda evleri yıkılan aileler için TOKİ'nin inşa ettiği 5 bin 716 konuttan 539'unun yapımı tamamlandı

Konutların hak sahiplerine teslimi için bugün kura çekimi yapıldı.

KONUTLAR SAHİPLERİNE VERİLDİ

Törende konuşan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Zafer Sökmen, yıl sonunu kadar tüm konutların yapımının tamamlanacağını belirterek, "Bugün 539 konutun kura çekimini gerçekleştirdik. Daha öncede 304 konutun kura çekimini gerçekleştirmiştik. Önümüzdeki günlerde 580 konutun daha kura çekimini yapacağız. Kurban Bayramı'na varmadan, toplam 1500 konutu teslim etmiş olacağız. Sene sonuna kadar konutlarımızın tamamının kurasını çekmeyi planlıyoruz" dedi.

Şırnak'ta terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu VİDEO

ŞIRNAK İÇİN 1,5 MİLYAR LİRA

Şırnak'ta gerçekleştirilen terör operasyonu sırasında yıkılan, ve zarar gören evler TOKİ tarafından yeniden yapılmıştı. 1,5 milyar liranın üzeirnde bir maliyet ile yenilenen bölgeye sıfır ve ferah daireler inşa edildi.

Bölgenin dokusunu bozmayacak şekilde tek tipte inşa edilen evler geçtiğimiz yıl içerisinde tamamlanma noktasına gelmişti.