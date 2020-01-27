Şırnak'ta terör operasyonu: 6 tutuklama

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturmalar kapsamında, 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
OPERASYON DÜZENLENDİ
Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.