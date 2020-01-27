Hırsızlar 17 bin lira değerinde olan sigaraları çaldı

1 Koronavirüsten korunmak için 6 önemli adım Ellerin su ve sabunla yıkanması başta olmak üzere kapı kolu, telefon, klavye gibi ortak kullanılan ve sıkça dokunulan nesneleri sıkça temizlemesi dezenfekte edilmesi gerekiyor.

2 Malatya'da yaşayan Dilara, deprem anını anlattı Evleri depremde hasar gören ve çadırda kalarak yaşamlarını sürdürmeye çalışan 13 yaşındaki Dilara Korkut, "Çatıdan kafamıza taşlar düşmeye başladı." dedi.

3 Rami: Hayatımda ilk kez yedek kaldım Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Adil Rami, hayatında ilk kez bir hocanın kendisini yedek bıraktığını söyledi.

4 Şırnak'ta terör operasyonu: 6 tutuklama Terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 18 kişiden, 6'sı tutuklandı.

5 İnsanların yüzde 64'ü, robotlara yöneticilerden daha çok güveniyor Yeni yapılan bir araştırmaya göre çalışanlar, yöneticilerin yerine robotların olmasını tercih ediyor.

6 Depremde evi yıkılanlara para yardımı yapılacak İçişleri Bakanı Soylu, depremde evi yıkılanlara 41 bin lira para desteği sağlanacağını söyledi.