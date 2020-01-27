taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9464
Euro
6.5535
Altın
1580.97
Borsa
121507.31
Gram Altın
301.555
Bitcoin
50972.14

Şırnak'ta terör operasyonu: 6 tutuklama

Terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 18 kişiden, 6'sı tutuklandı.

AA | 27.01.2020 - 11:40..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturmalar kapsamında, 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlginizi Çekebilir
Malatya'da yaşayan Dilara, deprem anını anlattı
Evleri depremde hasar gören ve çadırda kalarak yaşamlarını sürdürmeye çalışan 13 yaşındaki Dilara Korkut, "Çatıdan kafamıza taşlar düşmeye başladı." dedi.
PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 sığınak imha edildi
Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınak ve yaşam malzemeleri, imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.
Bursa’da silah tacirlerine operasyon: 10 tutuklu
Ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yapan 21 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Beyoğlu'nda kapkaç yapan şüpheli yakalandı
Hacı Osman A., yolda yürüdüğü sırada bir şahıs tarafından kapkaça uğrayarak 60 bin lirasını çaldırdı. Kapkaçı yapan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleyman Soylu'dan beklenen İstanbul depremi açıklaması

Süleyman Soylu'dan beklenen İstanbul depremi açıklaması

297
Vuhan ölü bir şehre döndü

Vuhan ölü bir şehre döndü

137
Koronavirüsten ölenlerin sayısı 80'e yükseldi

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 80'e yükseldi

86
Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın fotoğrafları

Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın fotoğrafları

20
Manukyan'ın torunu miras kavgasında savcıyı şikayet etti

Manukyan'ın torunu miras kavgasında savcıyı şikayet etti

41
İzmir'de koronavirüs şüphesi

İzmir'de koronavirüs şüphesi

222
Ambulansla drift atan sürücüye soruşturma

Ambulansla drift atan sürücüye soruşturma

167
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir