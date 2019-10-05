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Şırnak'ta terör örgütü operasyonu: 14 gözaltı

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.

AA | 05.10.2019 - 10:28..
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

14 GÖZALTI

Operasyonda; işbirlikçi, milis, kurye faaliyetlerinde bulunan ve terör örgütüne katılımı özendirici propaganda yapan ile sosyal medya hesapları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yaptığı tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör örgütü operasyonu: 14 gözaltı

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız av tüfeği, 35 av tüfeği fişeği ile çok sayıda yasak yayın ele geçirildi. Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şırnak'ta terör örgütü operasyonu: 14 gözaltı

Şırnak'ta terör örgütü operasyonu: 14 gözaltı

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