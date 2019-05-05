Şırnak'ta terör saldırısı: 2 sivil şehit oldu

Terörle mücadele son günlerde büyük bir ivme yakalayan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), PKK'lı teröristleri köşeye sıkıştırdı.

Köşeye sıkışan hainler alçak saldırılar düzenlemeye başladı.

PATLAYICI TUZAKLADILAR

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Araç Hınıs mevkiinde yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu havaya uçtu.

SİLOPİ'YE DÖNECEKLERDİ

Servet Bilen'in (28) kullandığı 73 D 2001 plakalı minibüs, bir grubu piknik yapacakları Cudi Dağı eteklerindeki Uyanık köyü mevkisine bıraktıktan sonra Silopi'ye dönmek üzere yola çıktı.

Dönüşte minibüsün geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen patlayıcı infilak etti. Olayda sürücü Bilen ile 13 yaşındaki kardeşi Diyar Bilen şehit oldu.