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Şırnak'ta teröristlerden EYP'li tuzak: 1 işçi şehit

PKK'lı teröristlerce Körseli bölgesinde yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 28 yaşındaki işçi Yasin Sağır, şehit oldu.

DHA |
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Şırnak'ta teröristlerden EYP'li tuzak: 1 işçi şehit

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Körseli köyü kırsalında inşaatta çalışan Yasin Sağır, sabah saatlerinde yaya olarak işe giderken, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yasin Sağır, kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Öte yandan, patlayıcıyı tuzaklayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Şırnak'ta teröristlerden EYP'li tuzak: 1 işçi şehit

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Şırnak Valiliği, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: ​

"İlimiz Silopi İlçesine bağlı Kösreli köyü kırsalında yapımı devam eden Şure Tepe güvenlik kulesi yakınlarında PKK terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen El Yapımı Patlayıcının (EYP) 14.04.2020 günü saat 08.25 sıralarında infilak etmesi sonucu 1992 Diyarbakır doğumlu Yasin Sağır isimli sivil işçi vatandaşımız şehit olmuştur. Güvenlik güçlerimiz tarafından saldırının faillerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik olarak bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Menfur saldırıda şehit olan vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine, Milletimize sabır ve başsağlığı dileriz. Terörle mücadele kararlıkla devam etmektedir."

Şırnak'ta teröristlerden EYP'li tuzak: 1 işçi şehit


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