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Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına darbe: 61 gözaltı

Jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında, uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

İHA | 23.03.2020 - 12:30..
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Şırnak'ta, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 16-22 Mart arasında operasyon düzenlendi.

UYUŞTURUCU VE GÜMRÜK KAÇAĞI MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sonucunda; 1 adet girsan marka tabanca, 1 adet blow marka kurusıkı tabanca, 65 adet fişek, 322.33 gram esrar, 231.6 gram eroin, 93.56 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 5 adet sentetik ecza malzemesi, 2 adet ölçek, 1 adet dizüstü bilgisayar, 500 adet cep telefonu, 41 adet evrak ve doküman, 86 bin 195 lira para, 2 bin 400 dolar para, 86 adet Cumhuriyet altını ve bir miktar ziynet eşyası bulundu.

Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına darbe: 61 gözaltı

61 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay ile ilgili 61 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 39 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

7’si adli kontrol şartıyla olmak üzere, 21 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.

Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına darbe: 61 gözaltı

Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına darbe: 61 gözaltı

Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına darbe: 61 gözaltı

Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına darbe: 61 gözaltı

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