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Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 33 gözaltı

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, kaçakçılık ve uyuşturucu satıcılığıyla yakalanan 33 şüphelinin 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 07.11.2019 - 13:02..
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Şırnak'ta terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 28 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kent merkezi ile bazı ilçelerde operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 7.93 gram metamfetamin maddesi, 11.49 gram esrar maddesi, 12 bin 257 paket kaçak sigara, 171 kilogram kaçak çay, 84 kilogram kaçak nargile tütünü, 1 adet seyyar akaryakıt pompası, 1 adet sentetik ecza maddesi, 990 metre şemsiye kumaşı, 2 bin 200 adet maket bıçağı, 170 adet inşaat malzemesi, 215 adet muhtelif gıda ürünü, 287 adet muhtelif giyim eşyası, 2 bin 200 adet muhtelif ev-büro eşyası, 460 bin Suudi Arabistan Riyali ele geçirildi.

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 33 gözaltı

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Ekipler tarafndan gözaltına alınan, 33 şüphelinin 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 33 gözaltı

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 33 gözaltı


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