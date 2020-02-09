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Veysel Oran Divan Kurulu'nda kendini kaybetti

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Tayland’da bir asker sivillere ateş açtı

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1 Şırnak’ta yangın: 13 kişi dumandan etkilendi Şırnak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi.

2 Çin’de koronavirüsten bu kez bir Amerikalı öldü Çin'in Wuhan kentinde bir ABD’li korona virüsten öldü. Fransa’da ise 5 yeni korona virüs vakası daha onaylandı.

3 Fransa'da Sarı Yelekliler'in gösterileri: 32 gözaltı Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için bir kez daha sokaktaydı.

4 Duygu usta, 20 yıldır lastik tamirciliği yapıyor Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 38 yaşındaki Duygu Turan, başta eşine destek olmak için gittiği lastik tamirhanesinde 20 yıldır müşterilere hizmet ediyor.

5 Semih Özsoy: Yanlarına bırakmayacağız Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Aytemiz Alanyaspor mücadelesindeki hakem yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

6 Milli yüzücü Merve Tuncel olimpiyatlara gidiyor Milli yüzücü Merve Tuncel, Camille Muffat Golden Tur yüzme müsabakalarında Olimpiyat A Barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.