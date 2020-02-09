taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0163
Euro
6.5886
Altın
1570.14
Borsa
121015.14
Gram Altın
303.745
Bitcoin
58619.04

Şırnak’ta yangın: 13 kişi dumandan etkilendi

Şırnak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi.

İHA | 09.02.2020 - 02:01..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Şırnak merkez Vakıfkent Mahallesi’nde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü hizmet binası olarak kullandığı 5 katlı apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Şırnak’ta yangın: 13 kişi dumandan etkilendi

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binadaki 13 kişiyi tahliye etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.

Şırnak’ta yangın: 13 kişi dumandan etkilendi

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Dumandan etkilenen 13 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şırnak’ta yangın: 13 kişi dumandan etkilendi

İlginizi Çekebilir
Muğla'da yerel tohum merkezi, 'ata tohumlarını' koruyor
#YerelTohumUlusalGüç sloganıyla Muğla'da kurulan, Türkiye'nin en kapsamlı yerel tohum merkezinde üretilen 'Ata tohumları', yurdun talep gelen her noktasına ulaştırılıyor.
Uludağ'da kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı son yağışların ardından 1,5 metreyi buldu.
Konya'da 17 araçlı zincirleme kaza: 15 yaralı
Gelemiş Mevkisi'nde, şiddetli kar yağışı sonrası kayganlaşan yol zincirleme kazaya sebep oldu. Kazada yaralanan 15 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Eve balkondan girmek isterken yere çakıldı
Bursa'nın İznik ilçesinde oturduğu evin anahtarını yanına almayı unutan genç, merdiven dayayıp girmek istediği evin ikinci katından düşerek yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gazi, 28 yıldır başındaki 14 şarapnel parçasıyla yaşıyor
Gazi, 28 yıldır başındaki 14 şarapnel parçasıyla yaşıyor
17
Semih Özsoy: Yanlarına bırakmayacağız
Semih Özsoy: Yanlarına bırakmayacağız
22
Duygu usta, 20 yıldır lastik tamirciliği yapıyor
Duygu usta, 20 yıldır lastik tamirciliği yapıyor
3
Milli güreşçiler Avrupa Şampiyonası için Roma'da
Milli güreşçiler Avrupa Şampiyonası için Roma'da
0
Çin’de koronavirüsten bu kez bir Amerikalı öldü
Çin’de koronavirüsten bu kez bir Amerikalı öldü
0
Fransa'da Sarı Yelekliler'in gösterileri: 32 gözaltı
Fransa'da Sarı Yelekliler'in gösterileri: 32 gözaltı
0
Milli yüzücü Merve Tuncel olimpiyatlara gidiyor
Milli yüzücü Merve Tuncel olimpiyatlara gidiyor
0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir