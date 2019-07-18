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Şırnak'ta yaralanan asker şehit oldu

11 Temmuz günü el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan bir asker, 17 Temmuz günü hayatını kaybetti.

İHA | 18.07.2019 - 02:51..
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Şırnak bölgesinde 11 Temmuz 2019 tarihinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Temmuz 2019 tarihinde şehit olmuştur” denildi.

Bölgede operasyonların devam ettiğinin de belirtildiği açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri de yer aldı.

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