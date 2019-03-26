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Şırnak'taki EYP'li saldırıdan 6 gün sonra acı haber

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde 20 Mart'ta teröristlerce tuzaklanan EYP'nin patlaması sonucu yaralanan Jandarma sözleşmeli Uzman Onbaşı Ramazan Teymur, tedavi gördüğü Ankara GATA'da şehit oldu.

DHA | 26.03.2019 - 15:37..
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Silopi ilçesinin Cudi Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 20 Mart günü düzenlenen 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi' operasyonu sırasında, teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etmesi sonucu Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı şehit oldu, Sözleşmeli Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Teymur ise yaralandı.

6 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Helikopterle Şırnak'a, buradan da Ankara GATA'ya sevk edilen Teymur, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Bekar olan Ramazan Teymur'un cenazesi, Ankara'dan getirilerek memleketi Şırnak'ın Kasrik beldesinde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Şırnak'taki EYP'li saldırıdan 6 gün sonra acı haber

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