Şırnak'taki EYP'li saldırıdan 6 gün sonra acı haber

Bülent Ersoy ve Ömür Gedik canlı yayında kavga etti

1 ABD'deki bir camiye kundaklama girişimi Amerika Birleşik Devletleri’nin California eyaletinde bulunan bir caminin duvarı ateşe verildi. Yangın itfaiye ekipleirnin müdahalesiyle söndürüldü.

2 Şeyma Subaşı: Melisa'nın İstanbul'da kalması gerekiyor Kızı Melisa'yı yanına almadan seyahate çıktığı için tepki alan Şeyma Subaşı, "Artık 5-6 yaşında olduğu için onu çanta gibi yanımda götüremiyorum." dedi.

3 Denizli'de 9 yavru kangal köpek çalındı Kangal cinsi 9 yavru köpek, maskeli 3 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı, fabrikanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

4 Almanya’nın altı kentinde bomba tehdidi Almanya’nın altı kentinde belediye binaları alınan bomba tehditleri nedeniyle tahliye edildi. Polis, tehditlerin kim tarafından gönderildiğine ilişkin bilgi vermedi.

5 Yabancı yatırımcılar en çok İstanbul'dan konut aldı Türkiye genelinde yapılan araştırmalarda; yabancıların konut alırken özellikle İstanbul'u tercih ettiği ortaya çıktı.

6 Kazayı görüp yardıma koştuğu adamı kurtardı Zonguldak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adamı işe gitmekte olan acil tıp teknisyeni bir şahıs, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.