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Şırnak'ta Cumhur İttifakı önde

Türkiye bugün sandık başında kararını verdi. Şırnak'taki sandık sonuçlarından farkla Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Yarka çıktı.

Haber Merkezi | 31.03.2019 - 18:47..
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Şırnak'ta Cumhur İttifakı önde

Şırnak Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Yarka ile Millet İttifakı Adayı Osman Can yarıştı.

ŞIRNAK'I CUMHUR İTTİFAKI ALDI

Şırnak Belediye Başkanlığı'na yüzde 61,97 ile Mehmet Yarka önde gidiyor. Şırnaklılar HDP’nin kalelerinden olan kentte AK Parti’nin zaferini kutlamaya başladı.

Şırnak'ta AK Partililer kutlamalara başladı VİDEO


İŞTE GÜNCEL OY SONUÇLARI

MEHMET YARKA
%61.97
13.278 OY

OSMAN CAN
%1.57
336 OY

HİŞAR OSAL
%34.62
7.418 OY

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