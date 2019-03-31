Şırnak'ta Cumhur İttifakı önde

Şırnak Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Yarka ile Millet İttifakı Adayı Osman Can yarıştı.
ŞIRNAK'I CUMHUR İTTİFAKI ALDI
Şırnak Belediye Başkanlığı'na yüzde 61,97 ile Mehmet Yarka önde gidiyor. Şırnaklılar HDP’nin kalelerinden olan kentte AK Parti’nin zaferini kutlamaya başladı.
Şırnak'ta AK Partililer kutlamalara başladı VİDEO
İŞTE GÜNCEL OY SONUÇLARI
MEHMET YARKA
%61.97
13.278 OY
MEHMET YARKA
%61.97
13.278 OY
OSMAN CAN
%1.57
336 OY
OSMAN CAN
%1.57
336 OY
HİŞAR OSAL
%34.62
7.418 OY
HİŞAR OSAL
%34.62
7.418 OY