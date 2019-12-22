taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9403
Euro
6.5821
Altın
1477.68
Borsa
111176.75
Gram Altın
282.244
Bitcoin
42810.33

Sırra kadem basan çift ahırda bulundu

Mardin'de Perşembe gününden bu yana haber alınamayan çift, 250'ye yakın polis ve drone ile yapılan arama sonucu bir ahırda bulundu.

İHA | 22.12.2019 - 12:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Mardin'de, çarşıya giderken bir araç tarafından takip edildiklerini zannederek araçlarını terk edip kaçan Veysi Akbulut ile eşi Fatıma Akbulut, durumu kayınpederi Mehmet Sait Akbulut'a cep telefonuyla bildirdi ve telefonu kapattı.

Kayınpeder Mehmet Sait Akbulut, bir müddet sonra kızı ve damadına ulaşamayınca durumu polise bildirdi.

250 POLİS İLE DRONE DESTEKLİ OPERASYON YAPILDI

İhbar üzerine polis ekipleri, Akbulut çiftinin bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, çiftin kullandığı aracı Çınarcık Mahallesi'nde buldu. 250 polis, çalışmaları derinleştirerek mahallenin giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı.

Ekiplerin drone desteğiyle, çiftin kaybolduğu bölgede arama gerçekleştirdi.

Sırra kadem basan çift ahırda bulundu


3 GÜN BOYUNCA AHIRDA SAKLANDILAR

Çalışmalara AFAD ekipleri de destek verirken, polis ekipleri metruk binalarda, boş arazilerde ve dere kenarında arama çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler hava karardıktan sonra da çalışmalarına devam ederken, güvenlik güçleri, çifti Çınarcık Mahallesi yakınlarında bir ahırda buldu.

Sırra kadem basan çift ahırda bulundu


AİLELERİNE TESLİM EDİLECEKLER

Polisler, sağlık kontrolü için Akbulut çiftini Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne getirdi. Çiftin emniyetteki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edileceği öğrenildi.

Mardin'de sırra kadem basan çift ahırda bulundu

Sırra kadem basan çift ahırda bulundu


Sırra kadem basan çift ahırda bulundu

Sırra kadem basan çift ahırda bulundu


YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da aracı çekilen, geri ödeme alabilecek

İstanbul'da aracı çekilen, geri ödeme alabilecek

83
ABD donanması TikTok uygulamasını yasakladı

ABD donanması TikTok uygulamasını yasakladı

57
Ceylan'nın acı günü

Ceylan'nın acı günü

33
Putin: Türk dillerinin temeli Altaycayı koruyacağız

Putin: Türk dillerinin temeli Altaycayı koruyacağız

84
6 ildeki kaçak elektrik kullanım oranı açıklandı

6 ildeki kaçak elektrik kullanım oranı açıklandı

294
Çorum'da tarladan göktaşı çıktı

Çorum'da tarladan göktaşı çıktı

66
Vatandaşlara yardım eden hayırsever Üsküdar'da görüldü

Vatandaşlara yardım eden hayırsever Üsküdar'da görüldü

104
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir