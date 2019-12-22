Mardin'de, çarşıya giderken bir araç tarafından takip edildiklerini zannederek araçlarını terk edip kaçan Veysi Akbulut ile eşi Fatıma Akbulut, durumu kayınpederi Mehmet Sait Akbulut'a cep telefonuyla bildirdi ve telefonu kapattı.
Kayınpeder Mehmet Sait Akbulut, bir müddet sonra kızı ve damadına ulaşamayınca durumu polise bildirdi.
250 POLİS İLE DRONE DESTEKLİ OPERASYON YAPILDI
İhbar üzerine polis ekipleri, Akbulut çiftinin bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, çiftin kullandığı aracı Çınarcık Mahallesi'nde buldu. 250 polis, çalışmaları derinleştirerek mahallenin giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı.
Ekiplerin drone desteğiyle, çiftin kaybolduğu bölgede arama gerçekleştirdi.
3 GÜN BOYUNCA AHIRDA SAKLANDILAR
Çalışmalara AFAD ekipleri de destek verirken, polis ekipleri metruk binalarda, boş arazilerde ve dere kenarında arama çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler hava karardıktan sonra da çalışmalarına devam ederken, güvenlik güçleri, çifti Çınarcık Mahallesi yakınlarında bir ahırda buldu.
AİLELERİNE TESLİM EDİLECEKLER
Polisler, sağlık kontrolü için Akbulut çiftini Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne getirdi. Çiftin emniyetteki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edileceği öğrenildi.
Mardin'de sırra kadem basan çift ahırda bulundu