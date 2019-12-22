Sırra kadem basan çift ahırda bulundu

Buz tabakasıyla kaplanan gölde renkli görüntüler oluşurken, turistler ise göl üzerinde çay keyfi yaptı.

Edremit ilçesinde, bir minibüste yapılan arama sonrası uyuşturucu ele geçirilirken, araç sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Avcı ve Yanal'ın derbi rakamları

Fenerbahçe'nin başında 8 derbiye çıkan Ersun Yanal sadece 1 galibiyet alırken, Başakşehir'le 11 kez Kadıköy'de mücadele eden Abdullah Avcı da sahadan 1 kez 3 puanla ayrıldı.