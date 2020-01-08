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Sırrı Süreyya HDP'ye 'şerefsiz' diyen doktorunu anlattı

Eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, cezaevindeyken ameliyat olmak için gittiği doktorun, HDP'ye 'şerefsiz' demesi üzerine ameliyat olmaktan vazgeçtiğini söyledi.

Haber Merkezi | 08.01.2020 - 12:42..
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Sırrı Süreyya HDP'ye 'şerefsiz' diyen doktorunu anlattı

2018 yılının sonunda cezaevine giren ve 4 Ekim 2019'da tahliye olan Sırrı Sürayya Önder, Kandıra Cezaevi'ndeki anılarını anlattı.

Kısa Dalga Podcast'te Kemal Göktaş'a konuşan Önder, ameliyat olmaktan vazgeçtiği sürecin detayları hakkında da konuştu.

"BİZE GÜVENİN..."

Sırrı Süreyya Önder, şunları aktardı: "Ben cezaevinde ameliyat olmaya karar vermiştim 2-3 sene kalırım diye. Sevkimde hiçbir sorun çıkmadı. Orada doktora ameliyat hakkında birkaç soru sordum bana şöyle dedi; 'Biz sizi kişi olarak seviyoruz. Bize güvenin ama o şerefsiz partide ne işiniz var.' 'Bana 1-2 ilaç yaz, ben geri gideyim' dedim. Beni sevdiğini, samimi olduğunu düşünüyorum ama bir hekimin böyle bakmaması lazım."

Sırrı Süreyya HDP'ye 'şerefsiz' diyen doktorunu anlattı

Podcastin tamamını dinlemek için tıklayınız...

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