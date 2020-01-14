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Sırrı Süreyya Önder ameliyat oldu

Cezaevinde muayene olduğu doktorun HDP'ye şerefsiz demesi üzerine ameliyattan vazgeçen Önder'in ameliyatı, özel bir hastanede gerçekleştirildi.

Haber Merkezi | 14.01.2020 - 19:19..
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4 Ekim 2019'da tahliye olan HDP eski milletvekili Sırrı Sürayya Önder, tahliye olduktan sonra katıldığı bir podcast programında Kandıra Cezaevi'ndeki anılarını anlatmıştı.

Kemal Göktaş'ın Kısa Dalga Podcast programında konuşan Önder, cezaevinde ameliyat olmak istediğini, tedavi olduğu doktorun HDP'ye "şerefsiz parti" demesinin ardından bu ameliyattan vazgeçtiğini söylemişti.

Cezaevinde yaşadığı bu olaydan sonra ameliyattan vazgeçen Önder'in, özel bir hastanede ameliyatı gerçekleşti.

PERVİN BULDAN ZİYARET ETTİ

HDP Eş Genel Bakanı Pervin Buldan, hastanede ziyaret ettiği Önder'in ameliyat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Buldan paylaşımını, "Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı başarılı geçti. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum." notuyla yaptı.

Sırrı Süreyya Önder ameliyat oldu

Sırrı Süreyya HDP'ye 'şerefsiz' diyen doktorunu anlattıSırrı Süreyya Önder ameliyat oldu

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