Sırrı Süreyya Önder filmde oynuyor

Yaklaşık on ay tutuklu kaldıktan sonra Ekim ayında tahliye olan eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya'dan haber var...

Önder, “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla aldığı 3 yıl 6 ay hapis cezası gerekçe gösterilerek, Aralık 2018’de tutuklanmıştı.

Yaklaşık on ay Kandıra Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde kalan Önder, Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararı vermesinin ardından 4 Ekim 2019’da tahliye olmuştu.





FİLMDE PATRON OLDU

Önder, cezaevinden çıktıktan bir süre sonra Diyarbakır'da rol aldığı sinema filminin çekimlerinde görüntülendi.

Yönetmenliğini Haşim Aydemir’in üstlendiği ve çekimleri devam eden “Sur’da Devran” filminde aynı zaman oyuncu, senarist ve yönetmen olan Önder de rol aldı. Önder, filmde patron karakterini canlandırıyor.