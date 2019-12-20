taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.933
Euro
6.5718
Altın
1478.03
Borsa
111176.75
Gram Altın
281.858
Bitcoin
42539.96

Sırrı Süreyya Önder filmde oynuyor

Tahliye olduktan sonra kayıplara karışan Sırrı Süreyya Önder, Diyarbakır'da çekimleri yapılan “Sur’da Devran” filminde görüldü.

Haber Merkezi | 20.12.2019 - 20:54..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Yaklaşık on ay tutuklu kaldıktan sonra Ekim ayında tahliye olan eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya'dan haber var...

Önder, “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla aldığı 3 yıl 6 ay hapis cezası gerekçe gösterilerek, Aralık 2018’de tutuklanmıştı.

Yaklaşık on ay Kandıra Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde kalan Önder, Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararı vermesinin ardından 4 Ekim 2019’da tahliye olmuştu.

Sırrı Süreyya Önder filmde oynuyor

FİLMDE PATRON OLDU

Önder, cezaevinden çıktıktan bir süre sonra Diyarbakır'da rol aldığı sinema filminin çekimlerinde görüntülendi.

Yönetmenliğini Haşim Aydemir’in üstlendiği ve çekimleri devam eden “Sur’da Devran” filminde aynı zaman oyuncu, senarist ve yönetmen olan Önder de rol aldı. Önder, filmde patron karakterini canlandırıyor.

Sırrı Süreyya Önder filmde oynuyor

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye yerli otomobiline kavuşuyor

Türkiye yerli otomobiline kavuşuyor

625
İlker Başbuğ: Kanal İstanbul olursa Trakya'yı savunamayız

İlker Başbuğ: Kanal İstanbul olursa Trakya'yı savunamayız

849
Aslıhan Turan: Evliliğimiz dört dörtlük diyemem

Aslıhan Turan: Evliliğimiz dört dörtlük diyemem

54
Yerli otomobilin bir fotoğrafı daha ortaya çıktı

Yerli otomobilin bir fotoğrafı daha ortaya çıktı

511
Katarlıların İstanbul'da aldığı araziler Erdoğan'a soruldu

Katarlıların İstanbul'da aldığı araziler Erdoğan'a soruldu

861
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması

305
Suriyeli baba 2 günde 2 çocuğunu kaybetti

Suriyeli baba 2 günde 2 çocuğunu kaybetti

309
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir