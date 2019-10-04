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Sırrı Süreyya Önder hakkında tahliye kararı

Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in, Kandıra Cezaevi'nden bugün çıkması bekleniyor.

AA | 04.10.2019 - 14:41..
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Sırrı Süreyya Önder hakkında tahliye kararı

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin "terör örgütü propagandasını yapmak" suçundan mahkum edilen eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in, "ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine" ilişkin kararının ardından tahliyesine karar verdi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve bu cezası onanan Önder, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

MAHKEME 'TAHLİYE' DEDİ

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, dün başvuruyu görüşerek, Önder'in ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Kararın bir örneği, ihlalin ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılması için yerel mahkemeye gönderildi. Anayasa Mahkemesi'nin kararı üzerine dosyayı yeniden ele alan mahkeme, Önder'in tahliye edilmesini kararlaştırdı.

Sırrı Süreyya Önder hakkında tahliye kararı

'İHLAL KARARI' KABUL GÖRDÜ

Mahkemenin kararında, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun 3 Ekim tarihli "İfade özgürlüğünün ihlal edildiğinde ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, Anayasa'nın 26. maddesinin birinci fıkrasında güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine, kararın bir örneğinin ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi" hükmüne vurgu yapıldı.

Sırrı Süreyya Önder hakkında tahliye kararı

CEZAEVİNE YAZI

Anayasa'nın 153/6 maddesinde "Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazete'de hemen yayınlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar." şeklinde yer alan amir hükmünün gözetildiği belirtilen kararda, "Hükümlü Sırrı Süreyya Önder hakkındaki ilamın, mahkememize gönderilen Anayasa Mahkemesi kararı da nazara alınarak infazının durdurulmasına ve adı geçen hükümlünün başka bir suçtan tutuklu ya da hükümlü olmadığı takdirde derhal tahliyesine, bu konuda ilgili Cezaevi Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına karar verildi." ifadelerine yer verildi.

Sırrı Süreyya Önder hakkında tahliye kararı

YENİDEN YARGILANMA YOLU

Mahkeme, ayrıca sanık Sırrı Süreyya Önder hakkında ilgili Anayasa Mahkemesi kararı gözetilerek yeniden yargılama yapılabilmesi için dosyanın yeni bir esasla kaydedilmesine hükmetti.

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