Sırrı Süreyya Önder sonunda ortaya çıktı

Terör soruşturmasında tutuklanan HDP'li Sırrı Süreyya Önder, 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararla tahliye oldu.

"10 AYI TEK GEÇİRDİĞİM İÇİN.."

Tahliye olduğu gün kameralar karşısına geçen Önder, "Anayasa Mahkemesi'nin kararını oy birliğiyle almasını çok değerli buluyorum. Neticede sözümüzü söylemişiz. İnandığımızı söyledik. Barış için söylemeye devam edeceğiz. Söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi bu 10 ayı tek başıma geçirdiğim için konuşma melekelerim de biraz zayıflamış. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar." dedi ve ortalıktan kayboldu.

3 AY SONRA İLK FOTOĞRAF

Yaklaşık 3 aydır hiçbir açıklama yapmayan, hiçbir yerde görüntü vermeyen Sırrı Süreyya Önder sahaya indi.

HDP'li Sırrı Süreyya Önder, CHP'li Kani Beko, Ali Şeker ve Özcan Purçu ile kahvaltıda buluştu.