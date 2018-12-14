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Sırrı Süreyya Önder'e ilk ziyaret CHP'li vekilden

CHP'li vekil Mehmet Bekaroğlu, terör propagandası yapmaktan hapse giren HDP'li Önder'in, 'barış insanı' olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 14.12.2018 - 17:44..
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Sırrı Süreyya Önder'e ilk ziyaret CHP'li vekilden

HDP Ankara eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder, terör propagandası yapmaktan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli Kandıra 1 no'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim olan Sırrı Süreyya Önder'e, CHP'den ilk ziyaret geldi.

"SEVENLERE DE SÖVENLERE DE SELAM OLSUN"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Önder'in kendisine ilettiği mesajı paylaştı: "Barıştan başka bir şey istemedim, bedeli mahpusluksa ödüyorum, sevenlere de sövenlere de selam olsun" diyor.

"SIRRI ŞİDDETTEN UZAKTIR"

Bekaroğlu, "Sevgili Önder ‘terör nitelikli mahkum’ olarak yatıyor ama herkes biliyor ki o şiddetten uzaktır, barış insanıdır." dedi.

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