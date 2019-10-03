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Sırrı Süreyya Önder'in cezaevindeki son günü

AYM'nin verdiği kararla tahliyesi kesinleşen Sırrı Süreyya Önder'i, ailesi karşılayacak.

Haber Merkezi | 03.10.2019 - 17:47..
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Sırrı Süreyya Önder'in cezaevindeki son günü

Terör örgütü propagandası yapmak suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası alan Sırrı Süreyya Önder, Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvurudan istediği sonucu aldı.

AYM, Sırrı Süreyya Önder'in ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğini karar verdi.

Bu karar sonrasında Sırrı Süreyya Önder çantasını toplamaya başlarken, ailesi de büyük bir mutluluk yaşadı.

"ALMAYA GİDİYORUZ"

Kızı Ceren Önder, "Ceket yanımda, ailem yanımda, Yasin'im, kardeşlerim Nazlıcan'ım, Arın'ım, Ziya'm yanımda. Almaya gidiyoruz." diyerek babasının her zaman üzerinde bulunan gömleği ile deri ceketiğin fotoğrafını paylaştı.

Sırrı Süreyya Önder'in cezaevindeki son günü

Sırrı Süreyya Önder'in cezaevindeki son günü

Sırrı Süreyya Önder'in cezaevindeki son günü

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