Sırtlan, domuzu leoparın elinden kurtardı

Yırtıcı ve yabani hayvanların çok olduğu ormanlarda avlanma görüntüleri izleyenleri hayrete düşürüyor.

SAFARİ TURUNDAN BİR GÖRÜNTÜ YANSIDI

Sadece bu avlanmayı ve yırtıcı hayvanları görmek isteyen gezginler, bir de safari turu yapıyor. Bu kez görüntüler bir safari turundan...

Domuzu leopara av olmaktan kurtaran sırtlan VİDEO



SIRTLAN İZİN VERMEDİ

Leopar, avlamak istediği yaban domuzunu kovaladı ve kenara sıkıştırdı. Ancak yaban domuzunun haykırışlarını duyan sırtlan, leoparın yaban domuzunu yemesine izin vermedi ve oyunu bozdu.