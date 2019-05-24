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Dengesini kaybeden genç şişe öğütücüsüne düştü

Ümraniye'de geri dönüşüm toplama merkezindeki plastik öğütücü makinesinin içine düşen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

DHA | 24.05.2019 - 16:22..
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Esenkent Mahallesi bulunan geri dönüşüm toplama merkezinde çalışan 17 yaşındaki Nurullah Karakuş, pet şişelerin öğütüldüğü makineye atık plastik atarken dengesini kaybederek, içine düştü.

Karakuş'un makinenin içine düştüğünü gören işçiler makineyi durdurdu.

Şişe öğütücüsüne düşen genç öldü VİDEO

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Karakuş, itfaiye ekipleri tarafından makinenin içinden çıkarıldı. İlk müdahalesi burada yapılan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Karakuş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karakuş'un cenazesi defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Dengesini kaybeden genç şişe öğütücüsüne düştü

Dengesini kaybeden genç şişe öğütücüsüne düştü

Dengesini kaybeden genç şişe öğütücüsüne düştü

Dengesini kaybeden genç şişe öğütücüsüne düştü

Dengesini kaybeden genç şişe öğütücüsüne düştü

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