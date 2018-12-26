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Şişen telefon bataryası alev topuna döndü

Diyarbakır'da teknik servis dükkanı işleten Berat Metin, bir telefonu tamir ettiği sırada cihazın şişen bataryası patlayarak alev aldı.

İHA | 26.12.2018 - 19:36..
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Yenişehir ilçesinde bulunan Ofis semtinde telefon tamirciliği yapan Berat Metin, geçtiğimiz günlerde bozuk bir telefonu tamir etmek istedi.

Önce telefonu inceleyen Metin, bir süre sonra bataryayı çıkarıp kontrol etmek istedi. Bataryayı eline aldığı sırada şiştiğini fark eden Metin, bataryanın patlayıp alev alması ile neye uğradığını şaşırdı.

DÜKKANDA YANGIN ÇIKMASIN DİYE UĞRAŞTI

Ölümden dönen Metin, patladıktan sonra alev topuna dönen bataryanın dükkanını küle çevirmemesi için ayaklarıyla kapı dışına sürükledi. Yaşanan tüm bu olaylar dükkanda bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şişen telefon bataryası alev topuna döndü

12 YILDIR BU MESLEĞİ YAPIYOR

Yaşadıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan Berat Metin, yaklaşık 12 yıldır bu mesleği yaptığını ve teknik servisle uğraştığını söyledi.

Metin, “Geçtiğimiz günlerde bir telefon tamiri geldi. İnceledim ve bataryaya bakmak istedim. Bakınca bataryanın şiştiğini gördüm. Böyle bir şeyin olacağını tahmin etmemiştim zaten bir anda patladı ve elimde alev topuna döndü ölümden döndük. Risk her zaman var, şişen bataryaların kesinlikle kullanılmaması lazım. Böyle bir durumda bataryanın değiştirilmesi gerekiyor müşterilerin bu duruma duyarlı olsunlar. Meslektaşlarımın da bu durumu göze alarak daha temkinli olmalarını istiyorum” dedi.

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