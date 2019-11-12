Şişeye mektup yazıp koyan genç, 9 yıl sonra cevap aldı

Bugün 19 yaşında olan Max Vredenburgh isimli genç, 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinin başkenti ve en büyük şehri olan Boston’dan denize içerisinde mektup olan bir şişe bıraktı.

Atlantik Okyanusu’nu aşarak Fransa kıyısına ulaşan şişedeki mektubu, 9 yıl sonra G. Dubois isimli kişi buldu.

Mektubu alan ve içerisindekileri okuyan G. Dubois, bir de cevap yazdı.

MEKTUPTA YAZANLAR

BBC Türkçe’nin haberine göre bu mektupta genç Vredenburgh kendisinden de bahsediyor ve en sevdiği şeyleri sıralıyor. Vredenburgh; elma yemeyi, sahili ve uzayı favorileri arasında sayarken, dokuz yaşında kaleme aldığı mektubunu, “lütfen cevap yazın” diyerek sonlandırıyor.

TWITTER HESABINDAN PAYLAŞTI

Ağustos 2010’da yazılan mektubu, ekim ayında bulduğunu söyleyen G. Dubois, Vredenburgh’un beklediği cevabı yazdı. Şişeyi 10 Ekim’de bulduğunu açıklayan Dubois, mektuba eklediği harita ile tam olarak şişenin nerede karşısına çıktığını da belirtti. 19 yaşındaki Vredenburgh, kendisine geri yollanan orijinal mektubu Twitter hesabından paylaşarak, “9 yıl, aklım başımdan gitti.” notunu düştü.