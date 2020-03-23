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Sisi, iki günde iki komutanını koronadan kaybetti

Mısır ordusundan bir general daha koronavirüs nedeniyle öldü.

Haber Merkezi | 23.03.2020 - 16:45..
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Koronavirüs can almayı sürdürüyor...

Mısır'da korona nedeniyle bugüne kadar 14 kişi hayatını kaybetmiş, toplam vaka sayısı ise 327 olarak açıklanmıştı.

SİSİ'NİN İKİ GÜNDE İKİ KOMUTANI ÖLDÜ

Mısır'da, salgını kontrol çalışmaları sırasında koronavirüse yakalanan Tuğgeneral Şafi Abdülhalim Davud, hayatını kaybetti.

Mısır'da dün de Tümgeneral Halid Şaltut'un koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmesiyle Sisi, iki günde üst düzey iki komutanını kaybetmiş oldu.

FİTCH MISIR'I UYARDI

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, korona salgınının Mısır ekonomisine olumsuz etkilerine dikkati çekti.

Fitch'in açıklamasında, turizm sektörünün yanı sıra ülkede ihracatın da sekteye uğrayabileceği uyarısı yapılırken, "Ülkenin kriz öncesine dönmek için zamana ihtiyacı var." ifadelerine yer verildi.

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