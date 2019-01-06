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Sisi: İsrail ile geniş bir yardımlaşma içindeyiz

Amerika'da yayın yapan CBS kanalına konuşan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Sina Yarımadası'nda teröristlere karşı İsrail ile yardımlaştıklarını söyledi.

AA | 06.01.2019 - 06:51..
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Sisi: İsrail ile geniş bir yardımlaşma içindeyiz

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin bu açıklamayı Amerika’da yayın yapan CBS haber kanalına yaptığı, mülakatın tamamının ise 6 Ocak Pazar günü yayımlanacağı belirtildi.

CBS'nin internet sitesinde yayımlanan habere göre, Mısır’ın Washington Büyükelçisi Yasir Rıda, kanal yönetiminden mülakatın yayımlanmamasını istedi ancak kanal bu talebi reddetti.

Sisi: İsrail ile geniş bir yardımlaşma içindeyiz

"İSRAİL İLE BİRÇOK KONUDA YARDIMLAŞIYORUZ"

"Bir zamanlar birbirine karşı savaşan iki düşman ülke arasında yardımlaşmanın yakınlaşma olarak yorumlanabileceği" şeklindeki soruya Sisi şu cevabı verdi:

"Bu doğru. İsrail ile geniş bir yardımlaşma çerçevemiz var. Mısır ordusu, Sina Yarımadası’nda bin civarında DEAŞ mensubuna karşı mücadele veriyor. İsrail’e havadan müdahale izni verildi."

"MISIR'DA SİYASİ TUTUKLU YOK"

Sisi’ye mülakat sırasında 14 Ağustos 2013'te Rabia Meydanı'na yapılan kanlı müdahale de soruldu. Sisi, Rabia Meydanı'nda silahlı insanların bulunduğunu iddia ederek, barışçıl girişimlerden sonuç alınamadığını söyledi.

Mısır hapishanelerinde 60 binden fazla siyasi mahkum olduğu iddiaları ile ilgili soruyu ise Sisi, "Bu rakamı nereden aldılar bilmiyorum. Mısır’da siyasi tutuklu yok." şeklinde cevapladı.

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