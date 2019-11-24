taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7137
Euro
6.2997
Altın
1462.22
Borsa
106588.41
Gram Altın
268.632
Bitcoin
41854.11

Şişirdiği lastik bir anda alev alan tır şoförü yaralandı

Bilecik'te bir tır sürücü, inen lastiği şişirdiği sırada lastik bir anda alev alarak patlarken, kendisi de hafif şekilde yaralandı.

İHA | 24.11.2019 - 08:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bilecik’ten Bozüyük istikametine giden Bekir G. idaresindeki 42 CNK 16 plakalı tırın 42 DZ 72 plakalı dorsesinin lastiği seyir halindeyken indi.

ŞİŞİRDİĞİ LASTİK, ALEV ALARAK PATLADI

Lastiğin indiğini fark eden sürücü patlayan lastiğe kendi imkanlarıyla müdahale ederken, lastik bir anda alev alarak patladı. Olay yerine gelen 110 İtfaiye ekiplerinin yangına kısa sürede müdahale etmesiyle olası bir facia önlendi.

Şişirdiği lastik bir anda alev alan tır şoförü yaralandı

SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şoförün yüzünde ve ellerinde yanık olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şişirdiği lastik bir anda alev alan tır şoförü yaralandı

Şişirdiği lastik bir anda alev aldı, tır şoförü kazayı ucuz atlattı -1

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
70 milyon liranın talihlisi: Biletimi bulanı ödüllendireceğim

70 milyon liranın talihlisi: Biletimi bulanı ödüllendireceğim

114
25 bin euroluk saati bulup teslim etti, iş sahibi oldu

25 bin euroluk saati bulup teslim etti, iş sahibi oldu

40
Öztürk Yılmaz: CHP'nin içindeki FETÖ'cüler kumpas yaptı

Öztürk Yılmaz: CHP'nin içindeki FETÖ'cüler kumpas yaptı

62
Akdeniz'de facia önlendi: 143 göçmen kurtarıldı

Akdeniz'de facia önlendi: 143 göçmen kurtarıldı

12
Prens Andrew tacizci çıktı, saraydan kovuldu

Prens Andrew tacizci çıktı, saraydan kovuldu

25
Yangın çıkan binada hiçbir şey olmamış gibi durdular

Yangın çıkan binada hiçbir şey olmamış gibi durdular

11
CHP'li Aykut Erdoğdu, kaçak yapısını yıktı

CHP'li Aykut Erdoğdu, kaçak yapısını yıktı

99
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir