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Şişli'de 18 aracın lastiği kesildi, 2 araç kundaklandı

Şişli'de kimliği belirsiz kişi yada kişilerce 9 aracın lastikleri patlatıldı, 2 araç ise ateşe verildi.

DHA | 27.01.2020 - 08:08..
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İstanbul'un Şişli ilçesi Paşa Mahallesi Ortanca Sokak'ta saat 05:20 sıralarında, sokakta bulunan araçların yandığını gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye haber verdi.

9 ARACIN LASTİĞİ KESİLDİ, 2 ARAÇ KUNDAKLANDI

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.  Olay yerine gelen polis ekipleri 9 aracın lastiklerinin kesildiğini ve 2 otomobilinde yakıldığını belirledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobillerde çıkan yangın söndürüldü. Otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Şişli'de 18 aracın lastiği kesildi, 2 araç kundaklandı

 

"ARACIN ARACIN LASTİKLERİ KESİLDİ"

Bir görgü tanığı ise, sabah evine gittiği sırada araçların yandığını gördüğünü belirterek, "Polis ve itfaiyeyi aradım. 3-4 gün önce yine aynı olay gerçekleşti bu mahallede ve 18 aracın lastikleri kesildi" dedi.

POLİS SALDIRGANLARI ARIYOR

Aynı sokakta 4 gün arayla yapılan saldırıyı gerçekleştiren zanlıların yakalanması için polis çalışma başlattı.

Şişli'de 18 aracın lastiği kesildi, 2 araç kundaklandı

Şişli'de 18 aracın lastiği kesildi, 2 araç kundaklandı

Şişli'de 18 aracın lastiği kesildi, 2 araç kundaklandı

Şişli'de 18 aracın lastiği kesildi, 2 araç kundaklandı

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