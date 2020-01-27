Şişli'de 18 aracın lastiği kesildi, 2 araç kundaklandı

İstanbul'un Şişli ilçesi Paşa Mahallesi Ortanca Sokak'ta saat 05:20 sıralarında, sokakta bulunan araçların yandığını gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye haber verdi.

9 ARACIN LASTİĞİ KESİLDİ, 2 ARAÇ KUNDAKLANDI

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri 9 aracın lastiklerinin kesildiğini ve 2 otomobilinde yakıldığını belirledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobillerde çıkan yangın söndürüldü. Otomobiller kullanılamaz hale geldi.

"ARACIN ARACIN LASTİKLERİ KESİLDİ"

Bir görgü tanığı ise, sabah evine gittiği sırada araçların yandığını gördüğünü belirterek, "Polis ve itfaiyeyi aradım. 3-4 gün önce yine aynı olay gerçekleşti bu mahallede ve 18 aracın lastikleri kesildi" dedi.

POLİS SALDIRGANLARI ARIYOR

Aynı sokakta 4 gün arayla yapılan saldırıyı gerçekleştiren zanlıların yakalanması için polis çalışma başlattı.