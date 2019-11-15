Şişli'de 2 kişiye silahlı saldırı gerçekleştirildi

İstanbul'un Şişli İlçesi Esentepe Mahallesi Atom Sokak üzerinde bulunan taksi durağı önünde akşam saat 22.45 sıralarında, iddiaya göre taksi durağı önüne plakası öğrenilemeyen bir otomobil geldi.

11 EL ATEŞ ETTİLER

Otomobil içerisinde bulunan şahıs ya da şahıslar, sokaktaki Nuri Ö. ve kimliği belli olmayan 1 kişiye toplam 11 el silahla kurşun yağdırdı. İki kişiyi silahla yaralayan zanlı ya da zanlılar olay yerinden otomobil ile hızlıca kaçtı. Daha sonra silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

İhbarı alan polis ve sağlık ekipleri, olay yerine hızlıca gelerek yaralı vatandaşlara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Vücudunun belirli yerlerinden yara alan iki şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.