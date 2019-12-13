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Şişli'de 6 katlı binanın çatısı çöktü

Çatıdan dökülen molozlar nedeniyle 3 kişi yaralandı. Çökme sırasında dairede olan iki kişi ise olayı yara almadan atlattı.

DHA | 13.12.2019 - 10:44..
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İstanbul'un, Şişli ilçesine bağlı Gülbağ Mahallesi'nde bulunan altı katlı bir apartmanın çatısı, henüz bilinmeyen bir sebeple büyük bir gürültü ile çöktü.

Deprem olduğu zannedilen olay, korku ve endişeye neden oldu.

3 KİŞİ YARALANDI

Çatıdan düşen moloz yığınları çevreye dağılırken, 6. katta bulunan iki dairede büyük çapta hasar meydana geldi. Apartmanda oturanlar korku ve panik içinde sokağa kaçıştı. Çatıdan dökülen moloz yığınları nedeniyle yoldan geçen 3 kişi yaralandı.

Şişli'de 6 katlı binanın çatısı çöktü

Şişli'de 6 katlı binanın çatısı çöktü ViDEO

EKİPLER MÜDAHALEDE BULUNDU

Ayrıca, moloz parçaları apartmanın önünde park halinde bulunan 3 otomobilde hasara yol açtı. Bu sırada apartmana gaz kokusunun yayılması endişe yarattı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra İGDAŞ görevlileri geldi. İtfaiye görevlileri apartmana girerek evini terk etmeyen daire sakinlerini tahliye etti.

Şişli'de 6 katlı binanın çatısı çöktü


ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Yaralıya olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Polis de binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek, toplanan vatandaşları, çatıdan tekrar moloz düşebileceği endişesiyle uzaklaştırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şişli'de 6 katlı binanın çatısı çöktü

Şişli'de 6 katlı binanın çatısı çöktü


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