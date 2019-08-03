taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5555
Euro
6.1732
Altın
1440.84
Borsa
99679.44
Gram Altın
257.43

Şişli'de 9 katlı binada yangın

İstanbul Şişli'de, çoğunlukla Afrika uyruklu kişilerin yaşadığı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

DHA | 03.08.2019 - 08:33..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Gülbahar Mahallesi Galataderesi Caddesi, Çil Sokak'ta bulunan 9 katlı bir apartmanda, saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şişli'de 9 katlı binada yangın

AFRİKA UYRUKLULAR OTURUYORDU

Çoğunluğunu Afrika uyruklu kişilerin oluşturduğu apartman sakinleri, binanın çatısındaki yangını fark ederek panikle sokağa çıktı. Hızla büyüyen yangında alevler kısa sürede çatıyı sararken, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Şişli'de 9 katlı binada yangın

Şişli'de 9 katlı binada yangın VİDEO

YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Şişli ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu kontrol altına aldı. Ardından soğutma çalışması yapıldı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmaması sevindirirken, binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şişli'de 9 katlı binada yangın

Şişli'de 9 katlı binada yangın

Şişli'de 9 katlı binada yangın

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiltere'de Boris Johnson, ara seçimleri kaybetti

İngiltere'de Boris Johnson, ara seçimleri kaybetti

9
S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

26
Roma'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran Kolarov tweet'i

Roma'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran Kolarov tweet'i

19
20 gün önce baba olan askerin şehit haberi geldi

20 gün önce baba olan askerin şehit haberi geldi

57
ABD ile Rusya arasındaki nükleer anlaşma resmen bitti

ABD ile Rusya arasındaki nükleer anlaşma resmen bitti

17
Kredi çekmek istedi, dolandırıcılar yüzünden hapse girdi

Kredi çekmek istedi, dolandırıcılar yüzünden hapse girdi

43
Türkiye, BM'yi uyardı: PKK'yı normalleştirmeyin

Türkiye, BM'yi uyardı: PKK'yı normalleştirmeyin

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir