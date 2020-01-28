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Şişli'de araçları hedef alan şüpheli yakalandı

İstanbul Şişli'de abaha karşı park halindeki araçları hedef alarak, 2'sini ateşe vererek yaktığı, 11'nin lastiklerini bıçakla kestiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı

DHA | 28.01.2020 - 06:43..
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Feriköy Mahallesi'nde park halindeki araçları hedef alan 1 kişi, saat 05.30 sıralarında 2 aracı ateşe verip yakarken, 11'nin ise lastiklerini bıçakla kesti.

Bunun üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralara görüntülerini inceledi.

Şişli'de araçları hedef alan şüpheli yakalandı

LASTİKLERİ KESTİĞİ BIÇAKLA YAKALANDI

İnceleme sonucu, olayı gerçekleştiren kişinin Ömer A.(46) olduğu belirlendi. Adresinin tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonda, Ömer A., lastikleri keserken kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alındı.

Emniyete getirilen Ömer A.'nın, tehdit ve darp suçlarından poliste kaydı olduğu ortaya çıkarıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şişli'de araçları hedef alan şüpheli yakalandı

Şişli'de araçları hedef alan şüpheli yakalandı

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