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Şişli'de artçı depremler balkon yıktı

İstanbul'da meydana gelen artçı depremler 5 katlı binanın, 4. katında bulunan balkonun çökmesine neden oldu.

İHA | 27.09.2019 - 11:56..
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Dün 5.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından 188 artçı sarsıntı meydana geldi. Bu sarsıntılar, Şişli'deki bir balkonu oldukça fazla etkiledi.

BALKON ANİDEN ÇÖKTÜ

Şişli Fulya Mahallesi'nde 5 katlı binanın, 4. katında bulunan balkon aniden çöktü. Gece saatlerinde balkonda kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, ihbar üzerine sabah saatlerinde olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.

Şişli'de artçı depremler balkon yıktı

Şişli'de artçı depremler balkon yıktı ViDEO

"BİNA TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILIYOR"

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor. Mahalle muhtarı Bülent Abdullah Özen, “Bu sabah artçı depremde balkon çöktü. Şu anda belediye ekipleri incelme yapıyor. Ona göre ya bina boşaltılıp boşaltılamamasına karar verilecek. Şu an tedbir amaçlı boşaltılıyor. Yaralı falan yok.” dedi.

Şişli'de artçı depremler balkon yıktı

İNCELEME YAPILIYOR

Bir apartman sakini ise “Sarsıntı ve gürültü duydum alt katımın balkonu çökmüş. Allah’tan kimse balkonda değildi. Şimdi incelemeler yapılıyor. Binada oturulur ya da oturulmaz raporu verilecek.” diye konuştu. Ekiplerin binadaki incelemesi sürüyor.

Şişli'de artçı depremler balkon yıktı

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