taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1169
Euro
6.6216
Altın
1643.58
Borsa
116829.39
Gram Altın
322.941
Bitcoin
60193.53

Şişli'de AVM'nin çatı katından düşen şahıs öldü

İstanbul Şişli'deki bir alışveriş merkezinin çatı katından boşluğa düşen bir kişi, hayatını kaybetti.

DHA | 24.02.2020 - 00:55..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

AVM'nin çatı katında bulunan bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle aşağı düşerek betona çakıldı. İran uyruklu olduğu öğrenilen kişiye ilk müdahale, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şişli'de AVM'nin çatı katından düşen şahıs öldü

56 YAŞINDA BİR İRANLIYA AİT KİMLİK ÇIKTI

Tabancı uyruklu olduğu öğrenilen 25 yaşlarındaki kişinin üzerinden 56 yaşında İranlı birine ait kimlik çıktı.

Polis, hayatını kaybeden kişinin düşme sebebini araştırıyor.

Şişli'de AVM'nin çatı katından düşen şahıs öldü

İlginizi Çekebilir
Sakarya'da hırsızlık yapan çete çökertildi
Sakarya’da çaldıkları malzemeleri Kocaeli’ne götüren şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 2’si serbest kaldı
Kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi öldürdü, tutuklandı
Edremit ilçesinde ayırmak için araya giren kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Isparta'da üç liseli kızdan günlerdir haber yok
Isparta'da 4 gün önce kaybolan lise öğrencileri Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan'dan (16) henüz haber alınamadı.
Saman balyaları altında kalan muhtar hayatını kaybetti
Aydın'da kendisine ait hayvan damında üzerine devrilen saman balyalarının altında Özkan Ergin yaşamını yitirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dublör Hughes Barstow dışındaki roket kazasında öldü
Dublör Hughes Barstow dışındaki roket kazasında öldü
2
Şişli'de AVM'nin çatı katından düşen şahıs öldü
Şişli'de AVM'nin çatı katından düşen şahıs öldü
0
Denizli’de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü
Denizli’de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü
0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir