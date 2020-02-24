Şişli'de AVM'nin çatı katından düşen şahıs öldü

AVM'nin çatı katında bulunan bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle aşağı düşerek betona çakıldı. İran uyruklu olduğu öğrenilen kişiye ilk müdahale, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

56 YAŞINDA BİR İRANLIYA AİT KİMLİK ÇIKTI

Tabancı uyruklu olduğu öğrenilen 25 yaşlarındaki kişinin üzerinden 56 yaşında İranlı birine ait kimlik çıktı.

Polis, hayatını kaybeden kişinin düşme sebebini araştırıyor.