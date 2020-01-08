Şişli'de başına reklam panosu düşen bir kişi öldü

İstanbul'un Şişli ilçesi Zincirlikuyu Büyükdere Caddesi üzerinde, Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'na yürüyen Hasan Aydın isimli kişinin başına reklam panosundan parça düştü.

BAŞINDAN AĞIR YARALANDI

Reklam panosunun düşmesinden dolayı başından ağır yaralanan Hasan Aydın, ambulans yardımıyla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan Hasan Aydın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

REKLAM PANOSU VİNÇLERLE SABİTLENDİ

Daha sonra inşaat önünde bulunan reklam panosunun devrilmemesi için iki adet vinçle sabitlendiği görüldü.