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Şişli'de bir AVM daha yapılıyor

II. Abdulhamid'in 1894 yılında Bulgar Vakfı'na bağışladığı Şişli'nin göbeğindeki 59 dönüm araziye Taş Yapı tarafından lüks rezidans ve AVM yapılacak.

İHA | 04.01.2020 - 10:06..
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Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin de içinde bulunduğu Şişli Mecidiyeköy'deki arazinin Bulgar Eksharlığı Ordodoks Kilisesi Vakfı'na iade edilmesinin ardından, Taş Yapı alana lüks rezidans ve AVM olarak kullanılacak kuleler yapmak için yaklaşık üç yıl önce temel kazma çalışması başlattı.

3 YILDIR KAZIYORLAR

Çalışmaların başlamasının üzerinden üç yıl geçmesine ve çalışmaların aralıksız devam etmesine ragmen arazi üzerindeki temel kazma çalışmaları tamamlanamadı.

Temel kazma çalışmalarının bu denli uzun sürmesi projenin büyüklüğünü ortaya koyarken, çalışmalar drone ile havadan görüntülendi.

Şişli'de bir AVM daha yapılıyor

TRAFİĞİ ETKİLEYECEK

Şehrin göbeğine yapılacak olan lüks rezidans ve AVM’nin şehir trafiğini ve ruhunu olumsuz etkileyeceği ifade edilirken, çalışmaların aralıksız şekilde devam etmesinin çevredeki vatandaşları tedirgin ettiği belirtildi.

Şişli'de bir AVM daha yapılıyor

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