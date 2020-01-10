İstanbul'un Şişli ilçesinde Paşa Mahallesi Civelek Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında yangın meydana geldi.

SATTIĞI EVİNİ YAKIP KAÇTI

İddiaya göre ismi öğrenilemeyen bir kadın daha önce ikamet ettiği daireyi sattı.

Kadın satmış olduğu evi, gece saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı ateşe verdi. Evi ateşe veren kadının daha sonra kaçtığı öğrenildi.

İTFAİYE MÜDAHALEDE GECİKTİ

Daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, sokakta bulunan yoğun araç parkından dolayı yangına müdahale etmekte gecikti.

Vatandaşlar ise itfaiye ekiplerinin hızlı bir şekilde olaya müdahale etmesi yolu açmaya çalıştı.

Şişli’de bir kadın sattığı evi ateşe verip kaçtı ViDEO







KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri dairede mahsur kalanların olduğunu düşünerek merdiven ile en üst kata çıktı. Dairedeki yangın kısa süre içerisinde müdahale altına alındı.

Polis ekipleri, yangını çıkaran kadını bulmak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



