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Şişli'de 2 araca silahlı saldırı

İstanbul Şişli'de seyir halindeki 2 araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.

DHA | 01.12.2019 - 08:14..
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Büyükdere Caddesi Mecidiyeköy istikametinde, bölgede bulunan bir eğlence mekanından iki otomobille çıkan kişilerin üzerine Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halindeyken yanlarına yaklaşan başka bir otomobilden ateş açıldı.

Şişli'de cip ve otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: 1 ağır yaralı -1

BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI

Açılan ateş sonucu 34 GOL 63 plakalı cip kaldırıma çıkıp banklara çarptıktan sonra durabildi. 34 BTR 578  otomobil ise cadde üzerindeki taksilere vurmaktan son anda kurtuldu. Cam ve kapısına çok sayıda kurşun isabet eden cipte bulunan bir kişi, sırt, kol ve beline isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

Şişli'de cip ve otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: 1 ağır yaralı -2

Olayı gerçekleştiren otomobil kaçarken yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri cip ve otomobilin çevresini güvenlik şeridi ile çevirerek otomobillerde bir süre inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şişli'de cip ve otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: 1 ağır yaralı -3

Şişli'de cip ve otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: 1 ağır yaralı -4

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