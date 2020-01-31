taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9841
Euro
6.5981
Altın
1574.2
Borsa
119849.65
Gram Altın
302.708
Bitcoin
55833.62

Şişli'de iki sürücünün yumruk yumruğa yol kavgası

Bir taksi sürücüsü ile transit araç sürücüsü sokak ortasında kavga etti. Birbirine giren sürücüleri çevredeki vatandaşlar ayırırken kavga anları kameraya yansıdı.

İHA | 31.01.2020 - 09:07..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'un Şişli ilçesinde, aynı yönde seyir halinde olan bir taksi sürücüsü ile transit araç sürücüsü birbirinden yol istedi fakat ikisi de vermedi.

Bunun üzerine iki sürücü arasında tartışma yaşandı.

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu, iki şahıs sokak ortasında yumruklaşmaya başlayarak birbirine saldırdı. Sürücülerin yumruk yumruğa kavga ettiğini gören vatandaşlar ise olaya hemen müdahale etti.

Şişli'de iki sürücünün yumruk yumruğa yol kavgası ViDEO

Şişli'de iki sürücünün yumruk yumruğa yol kavgası


VATANDAŞ ZAR ZOR AYIRDI

Vatandaşlar kavgayı ayırarak sürücüleri sakinleştirmeye çalıştı. Vatandaşların müdahalesiyle birbirinden uzaklaşan sürücüler kısa bir süre sonra yeniden birbirine girdi. Vatandaşların çabalarıyla sürücüler kavgaya son verdi ve olay yerinden ayrıldı.

"BURADA SIK OLUYOR BU KAVGALAR"

Kavgaya tanık olan Kemal Çokuyar, “Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler. Taksiciyle bir şirketin arabasını kullanan şoför yol kavgası etti. Burada sık sık oluyor bu kavgalar. Buraya tabela konulması lazım. Bu yolun çözüme kavuşması lazım. Bu hafta en az 4’üncü kazayı yaşadık.” dedi.

Şişli'de iki sürücünün yumruk yumruğa yol kavgası


İlginizi Çekebilir
Adak adanan türbe piramit mezar çıktı
Marmaris'teki 'Çağ Baba' adını verdiği yapının, araştırmalar sonucunda M.Ö. 3'üncü yüzyılda savaşçı Diagoras ve eşi Aristomakha için yapılan piramit mezar olduğu anlaşıldı.
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 09.00'da toplandı. Toplantı sonrası, Bakan Koca'dan açıklama yapması bekleniyor.
Zonguldak’ta ruhsatsız maden ocağında göçük
Zonguldak’ta ruhsatsız olarak işletilen bir maden ocağında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı.
THY Çin'e seferlerini askıya aldı
THY, Çin'e düzenlediği seferlerinin bazılarını askıya aldığını duyurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elon Musk'ın serveti 36 milyar dolara yükseldi

Elon Musk'ın serveti 36 milyar dolara yükseldi

34
İngiltere yarın resmen Avrupa Birliği'nden ayrılacak

İngiltere yarın resmen Avrupa Birliği'nden ayrılacak

26
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vardı, kaldırıldı

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vardı, kaldırıldı

18
Pekin'de evlilik ve cenaze törenleri yasaklandı

Pekin'de evlilik ve cenaze törenleri yasaklandı

7
THY Çin'e seferlerini askıya aldı

THY Çin'e seferlerini askıya aldı

46
İran ile olası savaşı engelleyecek yasa ABD'de onaylandı

İran ile olası savaşı engelleyecek yasa ABD'de onaylandı

8
Bolu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü 19 yaralı

Bolu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü 19 yaralı

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir