İstanbul'un Şişli ilçesinde, aynı yönde seyir halinde olan bir taksi sürücüsü ile transit araç sürücüsü birbirinden yol istedi fakat ikisi de vermedi.

Bunun üzerine iki sürücü arasında tartışma yaşandı.

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu, iki şahıs sokak ortasında yumruklaşmaya başlayarak birbirine saldırdı. Sürücülerin yumruk yumruğa kavga ettiğini gören vatandaşlar ise olaya hemen müdahale etti.

Şişli'de iki sürücünün yumruk yumruğa yol kavgası ViDEO







VATANDAŞ ZAR ZOR AYIRDI

Vatandaşlar kavgayı ayırarak sürücüleri sakinleştirmeye çalıştı. Vatandaşların müdahalesiyle birbirinden uzaklaşan sürücüler kısa bir süre sonra yeniden birbirine girdi. Vatandaşların çabalarıyla sürücüler kavgaya son verdi ve olay yerinden ayrıldı.

"BURADA SIK OLUYOR BU KAVGALAR"

Kavgaya tanık olan Kemal Çokuyar, “Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler. Taksiciyle bir şirketin arabasını kullanan şoför yol kavgası etti. Burada sık sık oluyor bu kavgalar. Buraya tabela konulması lazım. Bu yolun çözüme kavuşması lazım. Bu hafta en az 4’üncü kazayı yaşadık.” dedi.



