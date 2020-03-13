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Şişli'de Nijeryalı kadın ortalığı birbirine kattı

İki kadını gasbeden Nijeryalı kadın, polis ekiplerini tarafından gözaltına alındı.

DHA | 13.03.2020 - 12:17..
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İstanbul Şişli'de Nijeryalı Goodness İfeoma E. adlı kadın, caddede yürüyen Tülay K. ve Hanriyet K. adlı kadınları takip etmeye başladı.

İş merkezinin girişinde iki kadını sıkıştıran Nijeryalı, kadınlardan birinin kıyafetleri yırtarak üzerindeki ziynet eşyaları ve çantasını almaya çalıştı.

KULAĞINDAKİ KÜPELERİ KOPARDI

Nijeryalı kadın, diğer kadının ise kulağındaki büyük halka şeklindeki altın küpelerini çekerek, bir bölümünü koparıp aldı.

Kulağından yaralanan Hanriyet K., çığlık atarak yardım isterken, diğer yandan gaspçı kadını durdurmaya çalıştı.

Şişli'de Nijeryalı kadın ortalığı birbirine kattı ViDEO

ÇEVREDEKİLER NİJERYALI KADINI YAKALADI

Kadının çığlıklarını duyanlar, duruma müdahale ederken, Nijeryalı kadın küpeleri vermemekte direndi.

Uzun süre direnen Goodness İfeoma E., elindeki küpe parçalarını havaya fırlatıp attı.

Şişli'de Nijeryalı kadın ortalığı birbirine kattı

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Kadını yere yatıran çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, Nijeryalı kadını gözaltına almak isterken, kadın buna da direndi. Uyuşturucu kullanmış olabileceği veya bağımlılık krizine girmiş olabileceği değerlendirilen kadın, ellerine ters kelepçe takılarak güçlükle polis ekip aracına bindirilebildi.

Şişli'de Nijeryalı kadın ortalığı birbirine kattı

"PARMAKLARINI KÜPELERİME GEÇİRİP ALDI"

Nijeryalı kadından şikayetçi olan Hanriyet K., yolda yürüdüğü sırada böyle bir olayla karşılaştığını belirtirken, "Pastanenin önündeydim. Karşıdan geldi. Kulağımda altın halka küpem vardı. Parmağına geçirdiği gibi çekip aldı. Küpeleri vermek istemedi ve kaçmadı; 'O benim' diye avucunda sıktı. 4-5 kişi yardımıma geldi. Ne içti bilemiyorum." dedi.

Şişli'de Nijeryalı kadın ortalığı birbirine kattı


"KADININ KULAĞINA YAPIŞTI"

Görgü tanıklarından biri, bağrışma sesleri üzerine dönüp baktığını anlatırken, "Kırmızı montlu kadın iş merkezine sığınmıştı. Yabancı kadın ileri doğru yürüdü, pastanenin önündeki bir kadının kulağına yapıştı. Halka şeklindeki küpesini kopardı. 2-3 kişi küpeyi zorla aldı. Polis çağırdık." diye konuştu.

Gözaltına alınan Goodness İfeoma E. ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

Şişli'de Nijeryalı kadın ortalığı birbirine kattı

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