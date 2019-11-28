taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7773
Euro
6.364
Altın
1456.84
Borsa
105844.17
Gram Altın
270.523
Bitcoin
43299.94

Şişli’de öldürülen İran ajanının katil zanlısı yakalandı

İstanbul Şişli'de öldürülen Mesut Mevlevi’nin katil zanlısı MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı.

DHA | 28.11.2019 - 07:30..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Şişli, Esentepe Mahallesinde 14 Kasım'da meydana gelen olayda arkadaşıyla yürüyen İranlı Mesut Mevlevi'nin arkasından gelen saldırgan silahını peş peşe ateşlemişti. Olay sırasında ağır yaralanan Mesut Mevlevi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı.

KATİL ZANLISI VE YARDIM EDEN 4 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, çalışmalar kapsamında bazı şüphelilerin kimlikleri belirledi.

Şişli’de öldürülen İran ajanının katil zanlısı yakalandı

Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, Mevlevi'yi öldürdüğü iddia edilen Abdulvahap K. ile olayda kullanılan silahı temin ettikleri ve zanlının saklanmasına yardımcı oldukları iddiasıyla 4 Türk şüpheli yakalandı. Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Şişli’de öldürülen İran ajanının katil zanlısı yakalandı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Esad rejimi, Cenevre'de Türkiye'nin kınanmasında ısrarlı

Esad rejimi, Cenevre'de Türkiye'nin kınanmasında ısrarlı

64
Emniyet Teşkilatı Kanununda değişiklikler kabul edildi

Emniyet Teşkilatı Kanununda değişiklikler kabul edildi

34
The Guardian'ın İHA iddiasına Selçuk Bayraktar'dan yanıt

The Guardian'ın İHA iddiasına Selçuk Bayraktar'dan yanıt

50
Başakşehir’de genç kız 11. kattan düştü

Başakşehir’de genç kız 11. kattan düştü

20
İbrahimovic'in İsveç'teki heykeline saldırı

İbrahimovic'in İsveç'teki heykeline saldırı

14
Dresden’deki müze soygununda çalınan eserlerin listesi

Dresden’deki müze soygununda çalınan eserlerin listesi

14
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir