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Şişli'de pazardan dönen kıza araba çarptı

Parkın içerisinden yolun karşısına geçmek için yola atlayan küçük kıza otomobil çarptı. O anlar ise kameralar tarafından anbean kaydedildi.

İHA | 18.07.2019 - 10:56..
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3 Temmuz günü Feriköy'de annesiyle birlikte pazardan dönen küçük kız, evlerinin yolunu tutmuşken hiç beklemediği bir olayla karşılaştı.

KÜÇÜK KIZ AYAĞINDAN YARALANDI

Küçük çocuk, parkın içerisinden yolun karşısına geçeceği esnada bir anda yola atladı. O esnada seyir halinde olan kadın sürücünün idaresindeki otomobil, küçük kıza çarptı. Küçük kız ayağından yaralandı.

Şişli'de pazardan dönen kıza araba çarptı

Şişli'de pazardan dönen kıza araba çarptı ViDEO

SÜRÜCÜ ŞOKU ÜZERİNDEN ATAMADI

Kazayı gören vatandaşlar, kızın yanına gelirken kadın sürücü de kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Vatandaşların müdahalesinin ardından küçük kız, annesinin nezaretinde tedavi edilmek için çevredeki bir sağlık ocağına götürüldü. Yüreklerin ağızlara kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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