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Şişli'de servislerin park sorunu trafiğe neden oluyor

Park yasağı tabelalarına rağmen yola çift yönlü park eden servis araçları, hem trafik yoğunluğuna neden oluyor hem de diğer sürücüler için tehlike oluşturuyor.

DHA | 19.09.2019 - 04:14..
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Okulların açılmasıyla birlikte binlerce okul taşıtı da trafiğe çıktı. Okul taşıtları ve personel servisleri, görevlerini tamamladıktan sonra park sorunuyla karşılaşıyor. Sürücüler, otoparka araçlarını bırakmak yerine yol boyunca park yasağı bulunan Şişli Taşkışla Caddesi'ni tercih ediyor.

Şişli'de servislerin park sorunu trafiğe neden oluyor

TEHLİKE OLUŞTURUYOR

Park yapılamaz uyarı levhalarına aldırmayan servis sürücüleri, caddede çift taraflı olarak park yapıyor. Yol kenarına park eden araçlar, caddede hem yolu daraltarak trafiğe neden oluyor, hem de yolda ilerleyen sürücüler için tehlike oluşturuyor.

ÇİFT PARK ETMEK RİSK

Araçların gelişi güzel park ettiği alanlardan birisi de Dolmabahçe Gazhane Caddesi'ydi. Burada da tur otobüsleri, servis sürücüleri ve hafriyat kamyonları yol kenarına çift sıra park ederek yolda tehlike oluşturuyor.

Şişli'de servislerin park sorunu trafiğe neden oluyor

YOL KENARINA PARK EDEN ARAÇLAR İÇİN ÖNLEM ALINMALI

Yol kenarlarına park eden araçlar için önlem alınması gerektiğini belirten araç sürücüsü Rıdvan Songülen, "Yol boyunca park ediyorlar. Burada park yapılmaması gerekiyor. Park yasağına rağmen park yapıyorlar. Onun için bu yolda trafik oluşuyor. Bunun için bir önlem alınması gerekiyor" dedi.
Ömer Erkürekli ise, "Gün içinde burada trafik yoğunluğu oluşuyor. Burada sürekli park ediyorlar. Burada İSPARK da yok. Ama neye göre park ediyorlar bilmiyorum. Kafalarına göre park ediyorlar" dedi.

Şişli'de servislerin park sorunu trafiğe neden oluyor

"TRAFİK POLİSLERİNİN HABERİ VAR BİZE BİRŞEY DEMİYOR"

Yasak yere park yapan bir servis şoförü ise, "Trafik polislerinin haberi var, bize bir şey demiyorlar. Yapacak bir şey yok. Bu bölgede sorun yaratmadan bekleyeceğimiz tek yer burası. Ben burada gün boyu durmuyorum. Burası zaten anlık durma yerleri. Benim birazdan saatim gelecek çıkacağım. Polisler de geliyor, bize bir şey demiyorlar bu şekilde yani" dedi.

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