Şişli'de silahlı çatışma

İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan silahlı çatışma çıktı. Olayda esnaf olarak geçinen Hüseyin A. vurularak yaralandı.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konuyla ilgili inceleme başlatan Şişli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 1'i kadın 13 kişiyi gözaltına aldı.

Şişli'de sokak ortasında silahlı çatışma VİDEO



KAMERALARA YANSIDI

Sokak ortasında yaşanan dehşet ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çatışma anlarında sokakta ufak çocukların korkuyla kaçıştığı görülüyor.