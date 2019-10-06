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Şişli'de silahlı çatışma

Sokak ortasında iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA | 06.10.2019 - 16:54..
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İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan silahlı çatışma çıktı. Olayda esnaf olarak geçinen Hüseyin A. vurularak yaralandı.

Şişli'de silahlı çatışma

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konuyla ilgili inceleme başlatan Şişli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 1'i kadın 13 kişiyi gözaltına aldı.

Şişli'de sokak ortasında silahlı çatışma VİDEO

KAMERALARA YANSIDI

Sokak ortasında yaşanan dehşet ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çatışma anlarında sokakta ufak çocukların korkuyla kaçıştığı görülüyor.

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