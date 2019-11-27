Şişli'de taksi ağaca çarptı: 1 yaralı

Dün öğle saatlerinde Şişli Darülaceze Caddesi üzerinde müşteri alan ticari taksi sürücüsü Necip Mercan, Okmeydanı istikametine gitmeye başladı.

AĞACA ÇARPTI

Yaklaşık 200 metre ilerleyen Mercan, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda bulunan bir ağaca çarptı.

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MÜŞTERİ KAFASINI CAMA VURDU

Şiddetli çarpmanın etkisiyle başını aracın camına çarpan Alper M. isimli müşteri ile bacağını torpidoya çarpan sürücü Necip Mercan yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, ticari taksinin kapılarını açarak yaralıların çıkmasına yardımcı oldu.

OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Başından yaralanan Alper M., kendi imkanları ile çevredeki bir hastaneye giderek tedavi olurken, bacağından hafif yaralanan sürücü Mercan ise aracının başında bekledi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza yapan taksi çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kamera görüntülerinde, cadde üzerinde seyir eden ticari taksi yol kenarındaki ağaca çarparak duruyor.

Kazayı gören vatandaşlar ise taksinin kapılarını açarak yaralıların dışarıya çıkmasına yardımcı oluyor.

"YOLCUM BAŞINDAN YARALANDI"

Sürücü Necip Mercan, “Yanımda yolcu vardı. Hastaneye götürüyordum. Bir vatandaş yolun karşısına geçiyordu. Bir anda direksiyonu çeviremedim, ağaca vurdum. Yolcu kafasını cama vurarak yaralandı. Benim bacağımda hafif bir ezilme var.” dedi.