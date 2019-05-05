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Şişli'de tekme ve yumruklu kavga kamerada

Bomonti’de içerisinde taksicinin de olduğu bir grup şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

İHA | 05.05.2019 - 09:35..
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Şişli'de ortalığın bir anda karıştığı kavga ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

O anları cep telefonu kamerasına alan bir vatandaş ise 'Ayıptır, kaç kişisiniz' diyerek tepki gösterdi.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, CADDENİN ORTASINDA KAVGAYA TUTUŞTULAR

Şişli Bomonti’de bir grup şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle sokak arasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar tekme ve yumruklarla kavga etmeye başladı. Tokatların havada uçuştuğu kavgada birbirine giren grubu, çevredeki vatandaşlar ayırmak için güçlük çekti.

Şişli'de tekme ve yumruklu kavga kamerada ViDEO

Şişli'de tekme ve yumruklu kavga kamerada

ŞİŞLİ'DE MEYDAN DAYAĞI KAMERADA

Grup bir süre sonra dağılarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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